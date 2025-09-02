Andra operativsystem som Android, IOS och Mac OS har länge haft funktioner för att automatiskt växla mellan ljust och mörkt läge utifrån ett schema eller solens upp- och nedgång. Det saknas däremot i Windows, där användare får lov att byta manuellt via Inställningar (det finns inte ens ett inbyggt kortkommando).

Det här kommer Microsoft snart åtgärda. Inte via en Windows-uppdateringen, men väl via en ny funktion i verktygsprogrammet Powertoys. Det berättar Niels Laute i ett blogginlägg om nyheterna i Powertoys 0.94 där han även går igenom ett par kommande nyheter i version 0.95, som ska släppas i oktober. Utöver automatiskt mörkt/ljust läge kommer även ett omgjort gränssnitt för att ändra tangentbordsinställningar.

Redan i version 0.94 ingår dock en trevlig nyhet, en ny funktion som varnar användaren om flera funktioner är inställda att använda samma kortkommando. Varningen visas direkt i Powertoys-programmet och genom att klicka på den visas en lista över konflikterna där användaren kan klicka för att enkelt ändra kortkommando på någon av funktionerna.