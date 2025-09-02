Efter att Microsoft släppte Windows 11-uppdateringen KB5063878 den 12 augusti började rapporter dyka upp på sociala medier om att uppdateringen skulle ha förstört användares SSD:er. Windows Latest har följt utvecklingen och ställt frågor direkt till Microsoft.

I ett uttalande till nyhetssidan under gårdagen svarar Microsoft att deras interna tester inte kunnat hitta något samband mellan uppdateringen och problemen:

"Efter en noggrann undersökning har vi inte hittat något samband mellan augustiuppdateringen och de typer av hårddiskfel som rapporterats."

Trots detta har användare kontaktat Windows Latest om att deras SSD:er försvunnit eller blivit markerade som "RAW" efter uppdateringen. Problemen verkar främst uppstå vid tunga skrivningar, exempelvis speluppdateringar på 50 GB eller mer, och när disken redan är mer än 60 procent full. I vissa fall går det att återställa disken genom omstart eller partitionreparation, men vissa användare har tvingats rensa sina enheter helt.

Det finns inga tecken på att buggen är utbredd eller kopplad till en viss SSD-tillverkare. Vad som faktiskt ligger bakom incidenterna är i nuläget fortsatt oklart enligt Microsoft, men företaget fortsätter att analysera inkommande data. Drabbade användare uppmanas att rapportera problemet via Feedback Hub eller Support for Business.