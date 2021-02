Roblox - Login knapp fungerar ej, kan ej registrera heller

Hej,

Blir tokig på detta.

Har två ungar som är förbannade för att det inte går att logga in på Roblox.

Vid inloggningsförsök kan jag trycka på knappen, den visar en kort animering, och sedan .. ingenting. Inget felmeddelande, ingen reaktion alls.

Försöker jag istället registrera ett konto möts jag av:

We need to verify that you are human. Please disable your browser blocker or try a different browser.

Har försökt följande:

Google chrome

Tillåt pop-up

Radera alla inställningar för roblox

öppna alla alternativ för roblox

Provade också Edge, samma sak där.

Provade även att återställa ALLA inställningar i edge.

Avvaktiverat brandvägg i Windows,

avvaktiverat windows defender.

Hjälp!

Innan barnen tar kål på mig

Edit:

Har också raderat alla sparade lösenord för roblox i Chrome och Lastpass