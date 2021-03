Minitangentbord köpes!!

Här kommer en långchansning. Jag letar efter ett minitangentbord som jag köpte, tror jag, på Kjell & Co för ca 10 år sedan. Jag har testat nya versioner från Wish etc, men det är den här modellen jag vill ha.

Plexgear Wireless Palm Style Keyboard with Touchpad

artikelnummer 98788

Det finns en utländsk version och då heter den SMK-Link VP6364

Om det är någon som har en eller flera såna här i en låda som skräpar. Sälj till mig. Min börjar falla i bitar.

Utöver bilder kan ni se här: https://youtu.be/eElhJxIK828?t=100

