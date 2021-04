Hej!

Jag vänder mig hit då jag är i behov av kritisk nödhjälp. Det är nämligen så att när jag försökte uppdatera min Samsung Galaxy S9+ till Android 10 uppstod det ett problem. Av någon anledning hade min telefon fastnat på Android 9 och hittade inga nya uppdateringar så jag bestämde mig att försöka uppdatera den manuellt istället.

Jag använde följande uppdatering: https://www.sammobile.com/samsung/galaxy-s9-plus/firmware/SM-...

Jag använde ODIN 3 version 3.14.1

Uppdateringen lyckades inte dock och jag fick följande meddelande i ODIN: "complete(write) operation failed odin"

Jag avbröt uppdateringen på min telefon genom att klicka volym ned och stäng av (tror jag). När telefonen startade igen fick jag en blå skärm med en varningssymbol och följande felmeddelande: "An error has occurred while updating the device software. Use the Emergency Smart Switch PC software."

När jag kopplar in telefonen i Smart Switch så får jag: "Failed to connect the device. Please disconnect the cable and try connecting again"

Snälla hjälp!!!!!!!