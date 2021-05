Microsoft lägger Windows 10X på is

Skrivet av Svensktiger: Microsoft Phone floppade för att MS inte satsade på det på lång sikt.

Är det 3 gånger dom lanserat telefoner med ett nytt OS för att strax efter ställa in det hela?

Inte direkt en taktik som lockar till sig användare eller utvecklare.

Kan nästan garantera att MS hade haft en betydande del av mobilmarknaden om dom vågat att hålla kvar.

De som köpte windows telefoner verkade ju vara väldigt nöjda med dom.

Och Continuum var ju helt klart före sin tid, hade varit fint som attan att ha i en företagstelefon nu i corona tider. Gå till inlägget

Runt 2003 så började android utvecklas, denna utvecklades ej för helskärmsmobiler. När iPhone lanserades insåg de att helskärmsmobiler var framtiden, bort med tangentbordet och de började satsa på detta. Ungefär i samma veva började Microsoft satsa på mobiler och de hade Windows Ce i bagaget. Utvecklingen gick snabbt för Microsoft och de fick till en bra mobil os. De ställde dock väldigt höga krav på mobiltillverkarna vad hårdvaran skulle vara, detta gjorde det svårare än android som mer var gör hur du vill. Nokias nya VD kom från Microsoft de inled ett samarbete och de gick över från Symbian till Windows Phone, detta floppade rejält och Nokia gick mycket back. De pratade på lägg ner skiten, men tillslut köpte Microsoft upp dem.

Andra tillverkare än Nokia hade då väldigt dåliga konkurrensdelar emot Nokia på Windows Phone och när allt var så mycket enklare på Android så valde de den. Applikationsutvecklare var ute efter att få så mycket pengar som möjligt, 3st plattformar fanns det att satsa på. Där Windows Phone var den som gav minst nerladdningar. Detta ledde till ett mycket dåligt pro gramutbud.

Vissa säger att Microsoft ej satsade, men de gick nästan all in och gjorde skrivbordet dåligt på windows 8 och windows server 2012, för att övergången skulle vara enklare.

Microsoft övergav windows Phone först när det var kört, det var bara följa försäljningskurvan.

Min förklaringen varför Windows Phone floppade är ibland samma orsak som Sverige brukar förlorar emot Argentina, Italien, Frankrike etc i fotboll. Visst kan man diskutera att de satte in fel spelare, gjorde en miss här och där. Men det största förklaringen är att de andra var för bra.

Jag tror inte ens orsaken var att de kom för sent in, utan de ställde en massa villkor på tillverkarna och android var mer gör som ni vill. Och detta i läge med en skitsnabb utvecklingen av produkter, där vanligt folk kan se skillnad på årsmodeller av mobiler.