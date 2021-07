6800XT Red Devil

Säljer mitt 6800XT då jag äntligen lyckats få tag i ett 3080!

Köpt 3 Maj i andra hand på Tradera. Originalkartong och digitalt kvitto från Dustin finns (orderdatum 12/09-2020).

Spoltjut förekommer under belastning (inte i idle). T.ex. Lågt konstant brus under spelsessioner, kortare "syrsande" under launch screens.

Endast bud i kommentarstråden tack

Köpare som hämtar får 300 kr försprång i budgivningen. Fraktkostnad är inkluderad i budet.

Ex: (Bud på 8000 + hämtning är likvärdigt med 8300 + frakt)

Startbud: 8000 SEK eller 8300 med frakt (fraktkostnad är inkluderad i budet)

Budtak: 12000 SEK eller 12300 med frakt (fraktkostnad är inkluderad i budet)

Avslut: Onsdag 28/7 kl 19:00 med 5 minuters antiprickskytt eller så fort budtak är uppnåt.

Betalning med swish, hämtas i Malmö eller skickas spårbart med Postnord

Allt gott!

