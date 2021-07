Odds att få dual rank för 16GB moduler?

Skrivet av SCORPIUS: Tja, är väl bara att kolla på hur mycket pengar du måste lägga för att få dom där ynka förlorade fps och sen ta ett beslut? Nu vet jag inte vad du har för datordelar i övrigt. Men gpu och cpu måste matcha för att kunna få nytta av dual rank, det vill säga få dom där få potentiella extra fps. Gå till inlägget

Amazon sålde Crucial Ballistix 2x8GB för runt 500:- under prime days och med 4 moduler hade man ju säkrat dual rank i dual channel. Gissar att liknande erbjudande lär dyka upp vid black friday. Har egentligen ingen brådska att bygga nytt eftersom det ändå inte aäljs grafikkort till MSRP eller under. Köper normalt sett bara hårdvara under MSRP så...

Ville väl mest höra om andra kunde dela med sig av sina erfarenheter av 16GB moduler såhär halvvägs in på 2021.