Microsoft släpper Windows 11 som ISO-fil

Är inte med i insider-testet men kommer att testa i en VM. Är nyfiken på mängden bloat, UX och om det finns stöd för Nested Virtualization för AMD-system (saknas i nuvarande skarpa version av Windows 10).

Är lite besviken på att det inte blev något av med "Windows 10 is the last version of Windows". Hade varit trevligt med en (typ) rolling release. Men jag kanske missförstod hela grejen. Jaja.