I början av året började användare rapportera om problem med strulande processorer i Ryzen 9000-serien, framför allt på datorer med moderkort från Asrock. För en del användare var problemet så allvarligt att själva sockeln brännskadades.

Under våren påstod AMD att det verkade handla om kompatibilitetsproblem med vissa minnes­kretsar. Asrock har i flera månader utfört intensiva tester för att hitta grundorsaken, och har släppt flera BIOS-uppdateringar som försöker åtgärda den. Den senaste, version 3.25, kom i slutet av maj och ändrade en lång rad dolda inställningar, som EDC, TDC och ”skugg-spänningar”, skriver Tom's Hardware.

Quasarzone fick nyligen en pratstund med AMD:s David McAfee och Travis Kirsch, som svarade på sajtens frågor om de brända moderkorten.

Enligt de båda AMD-cheferna delvis beror problemen på att en del moderkortstillverkare avviker från AMD:s rekommenderade inställningar, men att problemet är ”komplext” på grund av hur öppen plattformen är. Moderkortstillverkare kan stödja många olika processorer i olika generationer, med eller utan överklockning, och det finns otroligt många kombinationer av styrkretsar, processorer, minnesmoduler och andra komponenter.