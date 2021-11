häva spärrat UC

Hej

Jag blev för 3-4 veckor sedan rånad på plånbok, telefon, samtliga betalkort, körkort och diverse. Spenderade kvällen med att spärra allt som gick när jag väl kom hem. Dagen efter fick jag kontakt med UC. Var inne på uc.se och ringde dom och spärrade mitt personnummer.

För en vecka sedan ringde en äldre dam som hade funnit alla mina id-kort på en ganska publik plats. Betalkort telefon och allting var borta, men mina id-kort var tillbaka och jag återhämtade dom.

Jag försöker nu häva min spärr och blir hänvisad till minuc.se. Det står att det går att häva online men jag fattar inte hur det ska gå till. Hemsidan hänvisar antingen till att jag ska skicka in det brev jag fick hem för att häva spärren på mitt personnummer, alternativt att jag loggar in och går in på mina tjänster. Vad jag förstår så kostar det 99kr/månad för att ha en spärr på sitt personnummer, det är gratis upp till två veckor. Eftersom jag bifogade siffrorna på min polisanmälan så är det gratis i 2 år? Jag har när jag loggar in på minuc inga tjänster ifrån dom och kan då inte häva någonting. Man hänvisas till att logga in på "fakturering" för att därefter kunna säga upp tjänsten. Då jag inte "har en tjänst" från dom då jag anmält till uc.se och bifogat en polisanmälan så kan jag inte häva detta? Jag vill ta bort alla spärrar som finns gällande mitt personnummer då det handikappar min vardag och den missbrukare som stal allting ifrån mig tveksamt är kapabel till att göra något bedrägeri, särskilt då jag faktiskt nu har fått tillbaka alla id-kort som jag förslustanmält är tillbaka så vill jag fortsätta leva.

Vad gör jag nu? Är oerhört frustrerad och känner mig rejält handikappad då alla mina tjänster jag använder för att beställa saker online är oanvändbara sålänge min uc är spärrad. Breven hem har jag inte fått, jag har precis flyttat, eftersänt post och bytt adress, har ett flertal brev som verkar ha försvunnit i detta glapp. Jag har möjlighet att identifiera mig via bankid, jag har mina idkort, men det finns inget sätt att på något viss identifera mig för att låsa upp detta?

Det roliga är att ett telefonsamtal bort utan några identifikationer kan låsa ett personnummer och spärra alla krediter, men med all identifikation som används i Sverige är jag inte förmågen att låsa upp mitt eget personnummer. Det vill säga jag kan spärra alla mina grannars personnummer om jag begär ut det, men ingen av dom är förmögen att på något rimligt vis låsa upp detta? Kunde lika gärna vart karl bert 55 i en husvagn som spärrade mitt personnummer, men jag själv har ingen möjlighet att ta bort detta trots att jag kan identifera mig?