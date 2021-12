Hej!

Jag säljer min Onkyo Receiver 7.2 TX-NR626 som jag har haft sen 2013-12-25. Kontrollen fungerar inte(ibland kan av och på knappen fungera efter många tryck, men skickar givetvis med kontrollen ändå). Main out HDMI - ARC fungerar ej senast jag testade. Jag har använt sub out HDMI utgången och sedan optisk sladd istället. Vilket är så du vill koppla denna förstärkaren ifall du har XSX, PS5 etc så du kan köra 4k@ 120hz, HDR etc(Då förstärkaren är relativt gammal och stödjer dessa tekniker således inte ifall du ej använder optisk kabel, var egentligen först nu med 2021 års förstärkare som tex 4k@ 120hz började fungera bra utan optisk)

Jag har använt förstärkaren ihop med PS4, Xbox One och nu senast XSX & PS5 och det har fungerat klockrent(med kopplingen ovan)

Förutom det jag nämnde tidigare så har förstärkaren fungerat fint. Levereras med kontroll och strömsladd.

Då jag har köpt en ny och bara vill bli av med förstärkaren så säljer jag den för ynka 500 kr vid snabb och seriös affär. Och den hämtas i Malmö(kan skickas ifall köparen betalar frakten)

Mvh Simon

