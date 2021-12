Quest 2 FAQ

Tänkte lite sent påkommet slänga upp en FAQ för en del återkommande frågor i Quest 2-tråden och annat som jag kom att tänka på spontant.

#1 Hur fungerar Quest 2, vad skiljer mot annan VR?

Quest 2 är standalone-VR med möjligheten att ansluta till en PC. För standalone används en Snapdragon XR2 (liknande prestanda som Snapdragon 865) med 6GB RAM och inbyggt batteri och renderingen sker då lokalt på headsetet i 72, 90 eller 120 Hz beroende på spel. Ansluten till en PC så sker renderingen på PC:n, varpå en komprimerad videoström skickas över och avkodas på Quest 2. Displayen är en LCD med 1832x1920 per öga, vilket är 50% högre än Valve Index men 30% lägre än Reverb G2. Spel renderas dock i princip aldrig i native upplösning i standaloneläge. Både SteamVR och Oculus egna system fungerar för PC-spel.

Spårning av handkontroller sker med 4st kameror på headsetet (inside-out tracking). Det finns även experimentellt stöd för hand- och fingerspårning, som kan användas i vissa spel och för att navigera i gränssnittet. Ett skyddsnät ritas ut (upp till 15x15 meter) så att du håller koll på var du befinner dig i rummet. Ljudet skickas ut ur inbyggda högtalare men hörlurar kan kopplas in.

Dedikerade PC-headset är i regel anslutna med sladd till en PC, kan i vissa fall ha extern hårdvara för tracking och kan skicka bild över DisplayPort.

#2 Hur är batteritiden?

Det går att höfta med ungefär 2 timmar, kanske lite mindre för grafiskt intensiva spel och mer för exempelvis att kolla på film. Batteritiden kan förlängas med en powerbank som fästs på baksidan, alternativt någon av dom officiella eller inofficiella headstraps som säljs med extra batteri. En fördel med dessa är att den blir bekvämare att ha på sig då ett batteri på baksidan agerar motvikt och flyttar viktfördelningen bak från ansiktet.

Personligen tycker jag att sessioner på 30-60 minuter åt gången är ganska lagom.

#3 Hur är kvalitén på spel i standaloneläge kontra PC?

Det varierar, grafiskt simpla spel som Superhot och I Expect You To Die upplevs som ungefär likvärdiga med PC-versionerna medan exempelvis Medal of Honor och Robo Recall är tydligt nedbantade. VR-känslan finns dock där ändå.

#4 Vilka pupillavstånd (IPD) stöds? Kan jag ha glasögon?

Quest 2 har 3st lägen för IPD: 58, 63 och 68 mm. Det går att finlira med att sätta den mitt emellan två inställningar också. Sweet spot är relativt stor så ens egna IPD behöver inte exakt matcha, men avviker den för mycket kan man känna obehag efter ett tag.

En distans för glasögon medföljer, men det kan vara en idé att köpa till linser från exempelvis www.vroptician.com.

#5 Kan man spela i mörker?

Det enda sättet att spela i totalt mörker är med UV-ljus, dock funkar det med lättare kvällsbelysning.

#6 Hur mycket lagringsutrymme behöver man?

Tidigare fanns det 2st versioner: 64GB och 256GB. Den förstnämnda har nu blivit utmanad av enstaka spel, där Medal of Honor sticker ut mest men generellt är nuvarande spel inte stora. Numera är det 128GB och 256GB som säljs och då räcker det väl med 128GB för de flesta. Ska man bara använda Quest 2 för PC-spel kvittar det.

#7 Måste man ha den officiella Link-kabeln för PC-spel?

Nej, valfri USB2- eller USB3-kabel (där det sistnämnda rekommenderas) stöds. Den officiella kabeln är dyr för att den är fiberoptisk, fiberoptiska USB-kablar är dyra generellt. Fördelen är att det ger en tunn och flexibel sladd som bibehåller kvalitén över dess 5 meter. Det går även att spela trådlöst om ens nätverksförhållanden tillåter det.

#8 Hur är det med screendoor effect/rutnät (att se individuella pixlar i displayen)?

Inte i närheten av så mycket som det var med exempelvis Rift CV1 och Vive, kan fortfarande ses i vissa situationer om man kollar efter det men upplever det personligen inte som något störningsmoment längre.

#9 Måste jag köpa om mina gamla Riftspel för Quest?

Det varierar, en del spel har cross-buy och då får man både PC- och Questversionen samtidigt vid köp. Andra spel har det inte. En lista på spel med cross-buy finns här: https://www.oculus.com/experiences/quest/section/233573218315...

#10 Jag vill köra med 2st Quest i samma hushåll, måste jag köpa spelen två gånger?

Det varierar, kolla i kolumnen "Single Account Multiplayer" här: https://www.reddit.com/r/oculus/wiki/crossplay/

Står det "Yes" så kan båda Quest vara inloggade på samma konto och spela lokalt med samma spel.

#11 Kan jag lägga in spel och program utanför den officiella butiken?

Ja, dels med SideQuest (https://sidequestvr.com/) och dels med App Lab (https://www.questapplab.com/). Via SideQuest går det till exempel att lägga in VR-portar av Half-Life 1, Doom, Quake och Return to Castle Wolfenstein.

#12 Är det någonsin rea på Quest 2?

I regel inte då hårdvaran redan är prispressad, de enda erbjudanden hittills har varit under Black Friday. Det förmånligaste hittills var i år (2021) när det gavs bort en €50 kupong vid köp. Ett annat alternativ är att PM:a någon på forumet som äger en Quest 2, det går då att skicka en invite för att få en $30 kupong.

#13 Vad behövs för trådlöst PC-spelande?

Det kan betraktas som ett krav för en bra upplevelse att PC:n är ansluten med sladd till routern och Quest ansluten på 5GHz-bandet. Både WiFi-5 (.ac) och WiFi-6 (.ax) fungerar, men med WiFi-5 blir det viktigare att Quest inte konkurrerar med andra enheter på 5GHz-bandet. Fri sikt rekommenderas, det går också att använda en dedikerad router enbart för Quest då Internetuppkoppling inte är något krav.

Nvidias grafikkort fungerar bättre än AMDs och möjliggör en högre bitrate.

De huvudsakliga programmen som möjliggör PC-spelande är Air Link (ingår med headsetet) och Virtual Desktop (tredjepartsprogram). Dessa har olika för- och nackdelar men för de flesta räcker det med Air Link.

#14 Hur är kvalitén vid trådlöst spelande

Det beror på spel och nätverksförhållanden (bandbredd). Går det att lägga sig på cirka 130-200 MBps bitrate så ser det överlag bra ut, i vissa spel märks ingen skillnad medan andra är mer drabbade av diverse kompressionsartefakter (typiskt färggradienter i mörker eller detaljer på avstånd som är svårare att urskilja).

#15 Hur är kvalitén vid spelande med USB-kabel?

Över USB går det att pressa upp bitrate till en nivå där få har invändningar över bildkvalitén (spana in Oculus Debug Tool för detta syfte), men det är fortfarande en komprimerad videoström så det blir inte lika bra som ett dedikerat PC-headset.

#16 Vad behöver man för tillbehör?

Jag brukar föreslå att känna efter först. Många vill byta ut headstrapen, antingen mot Elite Strap eller någon av de inofficiella alternativ som säljs på exempelvis Amazon, medan andra är nöjda som det är eller moddar originalstrapen lite.

Delar man headset med andra kan det vara trevligt med ett skruvhjul för att ställa in den, det är trevligt med en motvikt baktill för komforten, en vaddering som kan tvättas (silikon eller PU-läder från exempelvis VRCover) och så vidare men testa först och se vad för behov som finns.

#17 Hur funkar träning i VR?

Spana in den här tråden: https://www.sweclockers.com/forum/trad/1628212-konditionstran...

#18 Är det en Quest 3 på gång?

Det enda kända headsetet som är på gång i "närtid" är Project Cambria, som verkar vara mer inriktat mot produktivitet/arbete och som kommer lägga sig i en högre prisklass. En regelrätt uppföljare till Quest 2 kommer att komma men ingen vet när. Sannolikt kommer Quest 2 att leva ganska länge dock, Quest 1 fick en kort livstid då den lanserades med hårdvara som var gammal redan vid release (Snapdragon 835).

#19 Behövs ett Facebook-konto?

I skrivande stund ja, men kravet kommer tas bort snart. Förmodligen ersätts det med ett Meta-konto av något slag, men det ska i alla fall inte vara ett krav att vara registrerad på just Facebook. Det går också att kontakta supporten redan nu för att bli frikopplad, men förmodligen kommer man då behöva koppla sig mot Meta-kontot när det lanserats.

#20 Blir man bannad när man ska skapa Facebook-konto?

Vissa har drabbats av Facebooks autoban när dom registrerat upp ett nytt Facebook-konto inuti headsetet. Förbered kontot på en PC eller mobil före Quest kommer så undviks den risken.

#21 Går det att ångra spelköp?

Ja, om du spelat mindre än 2 timmar och ägt spelet mindre än 2 veckor.

#22 Vilka spel rekommenderas?

Det enklaste för att ge rekommendationer är att skriva vilken typ av spel du gillar i Quest 2-tråden: https://www.sweclockers.com/forum/trad/1607297-oculus-quest-2

#23 Går det att casta till en PC så att andra kan se vad jag ser?

Ja, det finns en sådan funktion i Oculus-appen.



#24 Sker alla spelköp inuti headsetet?

Det går att besöka Quest store den här vägen också: https://www.oculus.com/experiences/quest/

#25 Är det någonsin rea i Quest store?

Ja, ganska ofta men mer i samband med högtider. Ibland skickar dom ut rabattkoder också.

#26 Går det att titta på film i headsetet? 3D-film?

Ja, det går att lägga över filmer på headsetet eller strömma med exempelvis Skybox VR (https://www.oculus.com/experiences/quest/2063931653705427). Både Bigscreen (https://www.bigscreenvr.com/) och Virtual Desktop har biograflägen (https://www.vrdesktop.net/). 3D-film fungerar också och ger till skillnad från vanlig 3D-film en jämn 3D-effekt över hela bilden.