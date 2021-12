Asus Rog Ryuo AIO - problem med två i samma dator

Har köpt 2st av ovan vattenkylning och endast en av dem hittas i Asus program Armoury crate. Hade anat att det inte är så vanligt med två AIO i samma dator (har ett till gpu) så skickade en fråga till asus om det och de berättar att det endast finns stöd för 1 AIO i Armoury crate. Då jag primärt vill kunna styra vad skärmen på kylblocket ska visa på den som just nu inte dyker upp tänkte jag dra ur USB-sladden på den andra med tanken att det bara är styrningen samt led och skärm som den styr. Stämmer det? Frågade Asus men fick bara ”try at your own risk” som svar. Tacksam för hjälp!