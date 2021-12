Asus återkallar brandfarliga Z690-moderkort

Skrivet av CarlOscar: Framgår väl inte om alla ska skickas tillbaks? Bara med det produktnumret och serienummer som börjar på blabla? Gå till inlägget

Inlägget handlar väl om att de bara sagt att "The issue potentially affects units manufactured in 2021 with the part number 90MB18E0-MVAAY0 and serial number starting with MA, MB, or MC.", dvs de ger inget definitivt besked om vilka kort som berörs utan bara vilka serier där korten KAN vara berörda, och än så länge oklart om de kommer med mer detaljerad information vid det faktiska återkallandet.