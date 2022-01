Fråga ang. mjukvara för backup

Rclone med ett cron job alternativt syncthing skulle troligtvis jag använda. Jag synkar min server till annan media manuellt någon gång i veckan med Rclone. Rclone skickar bara ändrade/nya filer, kan radera på det media du gör backup till om filerna på host är borttagna, finns flera sätt att jämföra filer, storlek/checksum etc, rclone gör allt. Du kan sätta upp remotes med Rclone och kryptera on the fly till ditt medium också, perfekt om du använder backblaze eller annan molnbackup att kryptera allt du skickar upp automatiskt med obfuskerade filnamn om du så vill. Rclone är lätt det bästa mest konfigurerbara verktyget du har.