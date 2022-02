Har du sjuk eller olycksfallsförsäkring?

Att vi har ett gott skydd i Sverige beror väl på vad man jämför med och hur enveten man är. Viktigaste är som du säger att ha en ekonomisk buffert.

Jag har utökat min Medlemsolycksfallsförsäkring via IF Metall till en kostnad av 228 kr per år, så jag får totalt 1 000 000 kr i medicinsk invaliditet samt en Sjuk- och efterlevandeförsäkring 948 kr per år med diagnosförsäkring samt dödsfallskapital. Alltså ingen privat sjukhusförsäkring.