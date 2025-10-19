I år fyller Inet 25, vilket har firats med en månadslång kampanj fylld av drops, tävlingar och nostalgitrippar på Inet.se.

Jubileumsfirandet rundas av i torsdagens livesända Dubbelklick, då vinnarna i forumtävlingen här på SweClockers dessutom ska koras. Har du ännu inte delat med dig av ditt bästa Inet-minne i forumet har du fortfarande tid på dig – hemliga priser står på spel och tre medlemmar vinner.

Bakgrundsbildstävling med presentkort i potten

Inet vill även slå ett extra slag för bakgrundsbildstävlingen som snart går i mål. Tävlingen går ut på att designa en bakgrundsbild för dator och i potten finns presentkort hos Inet.se på upp till 3 000 kronor.

Inet Dubbelklick #251: Inet 25: Finalen

✅ Avslutning på 25-årsfirandet

✅ Drops och tävlingar

✅ Vinnarna i SweClockers forumtävling presenteras i direktsändning

✅ Vinnarna i bakgrundsbildstävlingen presenteras

✅ Häng med på torsdag klockan 17.00!

Quiz: Små och stora händelser i Inets 25-åriga historia

Det finns fler sätt att värma upp inför Inets kommande stream än tävlingar. Testa dina kunskaper om Göteborgsföretagets historia i quizet. Har du koll på små och stora Inet-händelser under de senaste 25 åren?

Glöm inte att dela ditt quizresultat i tråden!

Du måste ha Javascript aktiverat för att delta i en quiz.