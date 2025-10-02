Den 16 oktober lättade Moderskeppet 4 ankar och förvandlade Östersjön till en lekplats för nördar av alla slag. Under ett intensivt dygn fylldes fartyget av spel, teknik och nördkultur samt ett Expo-område där besökarna kunde upptäcka ny hårdvara, klämma på prylar och snacka direkt med tillverkare och återförsäljare. Det var ett dygn där du aldrig hann bli rastlös. Ena stunden datorbygge, nästa retrolir eller bara gott snack med folk man annars bara träffar på forumet.

Testredaktör Calle Vahlberg gick runt bland utställarna och fick bekanta sig med både nytt och bekant. Bland höjdpunkterna fanns Havn BF 360 Flow, chassit vi nyligen gav utmärkelsen toppklass, och Asus ROG Matrix Geforce RTX 5090. Därtill möss från Pulsar, tangentbord från Keychron och "bärbara" datorer från eBlaztr. På plats fanns också AMD, Webhallen, Fractal, Corsair, Be Quiet, Kingston och TCL, som alla hade tagit med sig gott om prylar att visa upp.

Missade du årets resa? Kolla in vårt videoinslag från båten och få en känsla för varför Moderskeppet blivit ett av årets absoluta höjdpunkter för teknikintresserade.