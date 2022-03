Byta IP-adress temporärt

Du lär ju behöva skriva in en DNS, antingen 1.1.1.1 och/eller 8.8.8.8 och sedan standard-gateway 192.168.60.1 för att "internet" ska fungera också. Sedan ser vi inte om du lagt in extra adresser under avancerad vy. Visa den skärmbilden också.

Dock ska du väl inte behöva ändra till statisk IP, utan behåll DHCP påslaget och sedan lägg in extra-adresserna i avancerat bara.