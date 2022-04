React, kalla på objekt?

import React from "react"; import { useParams } from "react-router-dom"; import products from "../products"; export default function Productdescscreen() { const params = useParams(); const name = products.find((name) => name.id === params.id); return ( <div> <h1>Product description</h1> <h1>Product id: {params.id}</h1> <h1>Product name: {name.name}</h1> </div> ); }