Praktik som ska övergå i anställning - löneanspråk?

Om du får första budet, öppna på minst 40k men kanske något högre. Stockholm plus ganska mycket som hänt i omvärlden senaste halvåret bara. Hög inflation just nu etc. Sätt en lägstagräns för dig själv, dvs en nivå du inte gärna lägger dig under. Skulle nog säga att smärtgränsen bör ligga på runt 35k.

Lönetrappa kan absolut vara en idé men säkerställ att alla sådana "deals" finns på papper och inte är muntligt eller ett handslag. Din chef kan sluta i morgon och då är allt sådant "borta".

Generellt kan man inte räkna med att få flera tusen i påslag varje år, mer normalt är 2-3% så det är viktigt att du får en korrekt grundlön direkt.

Har företaget kollektivavtal? Om inte, finns det ett tjänstepensionsavtal? Det är förmodligen en av de absolut viktigaste löneförmånerna som du kan skaffa dig.

Finns det något bonusprogram för alla anställda om ni uppnår mål etc?

