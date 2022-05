Apple, Google och Microsoft går samman för lösenordsfria inloggningar

Känns som det kan bli irriterande, inte direkt problematiskt bara lite jobbigt, jag brukar inte ha min mobil brevid mig när jag sitter vid datorn, utan den ligger någon annan stans i huset (oftast vid laddningsstationen på en annan våning), så då ska man leta upp den/hämta de varje gång man behöver logga in nånstans. Irriterar mig redan på 2 stegs verifiering via mobilen då jag aldrig lyckas ha mobilen i närheten när jag behöver logga in, samma sak med mobilt bank id, även om jag oftast använder det för inloggningar från mobilen, så då är det lugnt.