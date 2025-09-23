I snart tre år har ett antal TV-apparater med olika paneltyper visat CNN:s nyhetskanal 24 timmar om dygnet i testsajten Rtings långtidstest, som ska simulera många års normalbruk. Ytterligare tre TV-apparater och tre renodlade skärmar med OLED-panel från LG, Samsung och Alienware lades till i testet efter några månader.

Samtliga modeller har drabbats av inbränning, även om mängden varierar. Antalet fel har ökat kraftigt de senaste månaderna. Bland TV-apparaterna har flera gått sönder helt på grund av trasiga lysdioder, och sajten har nu stoppat försöket med de modeller som har varit med från start.

De tre skärmarna har hittills klarat sig något bättre än TV-apparaterna. Inbränningseffekten på Samsungs Odyssey OLED G8 är än så länge svag, medan Alienware AW3423DWF har tydligare spår av inbränning och LG 27GR95QE-B både visar spår av inbränning och försämrade förmåga att visa korrekta färger. En stor skillnad är att de tre skärmarna har behållit sin ljusstyrka, medan de flesta TV-apparater har blivit ljussvagare med tiden.

Rtings test kan ge en indikation på vilka fel användare kan förvänta sig när en TV eller skärm har varit i bruk länge, men genom att inte låta OLED-skärmarna vila och köra sina inbyggda funktioner för att minska inbränningen mellan perioder av användning blir resultaten inte helt jämförbara med verklig användning i många år.