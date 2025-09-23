Det är här och nu Muskampen 2025 avgörs. Våra kombatanter har tappats, frusits, trampats på, sprayats med energidryck och i Rond 5 - Ostbågsvindtunnel utsattes de för... ostbågar i en vindtunnel. När cheddardammet lagt sig hade en av kandidaterna kastat in handduken. Muskampen 2025 års sjätteplats tilldelas redaktör Rosenviks personliga favorit - Pulsar X2 CrazyLight.

Testschema Kategori tl;dr Intro Teasertrailer Muskampen 2025 avtäcks Rond 1 Kattestet Fall från hög höjd Rond 2 Kiruna Gaming-testet Köld och kondens Rond 3 Eldtestet Tramptestet Test av strukturell integritet Rond 4 Blasktestet LAN-vätsketest Rond 5 Ostbågsvindtunnel LAN-mattest Rond 6 Bonusrunda & segrare korad Full LAN-svit

Efter att ha utsatts först för vätska, och därefter födoämnen, kulminerar nu den (vetenskapliga) galenskapen i testlabbets bonusrunda. Våra möss skall få sig ett välförtjänt höstbad - i energidryck.

Möt utmanarna Endgame Gear OP1 8K Logitech G Pro X Superlight 2 Pulsar X2 CrazyLight Razer DeathAdder V3 Pro SteelSeries Rival 3 Wireless Zowie EC2-DW Tack till Max Gaming!

Final Boss: Full LAN-svit

Knappt har våra fem finalister skakat av sig cheddarpulvret förrän det nu är dags för en sista utmaning. Med hölje och innanmäte täckt av orangea kalorier, hur skall det gå när de nu sänks ned under ytan i ett bad signerat Powerking? Blir det omedelbar kortslutning, eller kommer de att gå en långsam död till mötes?

En efter en sänks mössen ned tills de bedöms som fyllda. Huruvida dess konstruktion snabbt kan tömma ut vätskan, eller ej, återstår att se. Säkerligen har det inte varit en bulletpoint på produktdesigns-mötet.

Här bjuds vi på en blandad upplevelse där möss som Pulsars X2 CrazyLight och Razers Deathadder V3 Pro snabbt tömmer ut sockerdrycken, medan Endgame Gears OP1 8K och SteelSeries Rival 3 Wireless närmast agerar LED-försedda termosar. Efter det uppiggande badet läggs mössen ut på ett tråg för att torka i 48 timmar. Pappershanddukarna byts flera gånger under denna tidsperiod, för att absorbera så mycket vätska som möjligt, och därmed ge mössen en sportslig chans till återhämtning.

När så 48 timmar har passerat är det dags för tävlingens sista funktionstest. En viss tvekan infinner sig vad beträffar att koppla in mössen, men å andra sidan önskar sig redaktör Rosenvik en ny arbetsdator. Zowies EC2-DW visar vid ockulär inspektion inga livstecken, men en svag puls noteras ändå. I Windows registreras kort att något har kopplats in, men efter upprepade försök uppstår ett felmeddelande. Musen tar ej laddning via kabel, och kopplas därför till basstationen. Efter en halvtimmes laddning konstateras försöket fruktlöst - EC2-DW blev varm, men inte funktionsduglig.

Härnäst på tur kom Logitechs G Pro X Superlight 2. Den var, kort och gott, stendöd. Inga livstecken noteras över huvud taget i Windows, eller genom musens inbyggda LED-ikoner. Detta öde delas med OP1 8K från Endgame Gear.

SteelSeries Rival 3 Wireless visar inte den heller tecken på liv, men det finns ännu hopp. Då modellen försetts med utbytbara AAA-batterier finns det en möjlighet att endast batterierna, ej musen, tagit skada. Det visade sig dock snabbt att så inte varfallet. Våra danska vänner får se sig som besegrade och nöja sig med en delad pallplats.

Sist ut är Deathadder V3 Pro från singaporianska Razer. Har månne decennier av upplevda monsunsäsonger förberett dess ingenjörsteam för just denna utmaning? Jo, faktiskt! Här noteras en svag, men lovande, LED-puls - och visst svarar musen. Det må vara med stora svårigheter, men visst går det att navigera muspekaren! Scrollhjulet är initialt trögt, men när energidrycken luckras upp svarar det väl. Musknapparna ger en ytterst svag insats, och tar sig med nöd och näppe genom testet.

Men...

Två dagar senare har det blivit dags för inspelning, och utrustningen bärs in till studion. Vid genrep ger Deathadder V3 Pro ingen respons, alls! Efter att ha kopplat ur USB-kabeln bekräftas våra värsta farhågor, då den är täckt med energidryck.

Här står vi då, i slutet av en lång och utmanande vecka, utan en vinnare. Efter ett snabbt kabelbyte kvarstår felet. Vi fortsätter vidare med samtliga möss för att utröna om det är kabeln, mössen, eller den bärbara datorns USB-port, som är den felande länken. Då händer plötsligt något. Som ett tidigt juletidsmirakel har OP1 8K från Endgame Gear återuppstått från de döda! Den lilla dioden lyser med starkt självförtroende, och vi startar snabbt upp testmjukvaran. Muspekaren dansar lika obehindrat över skärmen som en 5-åring obrydd av sociala konventioner. Vilket styrkeprov! Vidare svarar knapptryckningarna väl, bättre än Razer-modellen, om än med viss tvekan. Även scrollhjulet svarar rappt, utan att slira vid plötsliga ändringar av riktning.

Vi har en vinnare.

Detta var ett slutresultat som få hade förutspått - Endgame Gear hamnade rentav sist i omröstningen när läsarna fick avgöra. Den tyska nykomlingen, en tillverkare som länge betraktats som en underdog i periferin av de stora namnen, har inte bara visat att de kan mäta sig med jättarna - de har till slut också överträffat dem. OP1 8K är inte bara en mus som återuppstod under testets gång, utan också en symbol för tysk ingenjörskonst och en vilja att tänja på gränserna för vad en gamingmus kan vara. I ett fält där tradition och igenkänning ofta styr köpbeteendet, blir det något alldeles extra när en relativt ny aktör inte bara bryter igenom bruset utan dessutom lyckas leverera en produkt som kan titulera sig bäst i test.

Endgame Gear OP1 8K vinner Muskampen 2025 och är därmed världens bästa gamingmus.

Muskampen 2025 slutresultat Endgame Gear OP1 8K 1:a Logitech G Pro X Superlight 2 3:a Pulsar X2 CrazyLight Sist Razer DeathAdder V3 Pro 2:a SteelSeries Rival 3 Wireless 3:a Zowie EC2-DW 3:a Tack till Max Gaming!

Redaktör Rosenvik behöver en ny kontorsmus. Är sagan slut för OP1 8K, eller är detta början på något nytt? Fortsättning följer i forumet.