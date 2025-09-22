AMD:s nästa generations frame generation-teknik verkar vara på väg. I företagets PyTorch on Windows Preview Edition 25.20.01.14 har det nämligen hittats referenser till AFMF 3, även kallat FrameGenV3 i filerna. Detta upptäcktes av en användare på forumet Guru3D.

Referens funnen av användare på Guru3D.
PyTorch är ett av de mest använda ramverken för maskininlärning, och att AMD nu bygger in stöd för det understryker företagets bredare AI-satsning. Samtidigt väntas FSR Redstone introducera bland annat maskininlärningsoptimeringar. Sammantaget pekar det mot att grafik- och AI-funktioner vävs närmare samman i AMD:s ekosystem.

Ännu en referens lokaliserad.
Fluid Motion Frames debuterade 2023 som AFMF 1 och skilde sig från konkurrenternas lösningar genom att tekniken aktiveras direkt i drivrutinerna. Det gör att även spel utan inbyggt stöd för FSR eller frame generation kan dra nytta av tekniken. Med AFMF 2 och 2.1 tillkom AI-drivna optimeringar, lägre latens, samt förbättrad bildkvalitet.

Nu återstår att se vilka nyheter AFMF 3 faktiskt innebär, men att tekniken redan nämns omnämns är en tydlig signal om att lanseringen närmar sig.