Seasonic har uppdaterat sin kalkylator som hjälper användare att avgöra hur hög effekt de behöver från ett nätaggregat. Användare kan nu välja Geforce RTX 5070 Super och 5070 Ti Super från listan över möjliga grafikkort, upptäckte Videocardz.

5070 Super listas med TDP på 275 watt och 5070 Ti Super på 350 watt, siffror som stämmer med de specifikationer på korten som har läckt via Kopite7kimi. Enligt dessa kommer Nvidia även släppa RTX 5080 Super, men det kortet saknas än så länge i Seasonics kalkylator. Om det beror på att det kortet kommer släppas senare återstår att se.

Enligt de senaste uppgifterna kommer den största skillnaden i Super-modellerna vara att alla tre får 50 procent mer grafikminne, tack vare nya minneskretsar. Det innebär att 5070 Super hamnar på 18 GB medan 5070 Ti Super och 5080 Super båda hamnar på 24 GB. Korten väntas inte lanseras förrän efter årsskiftet, kanske under CES-mässan.