Snabbfråga: Använder du AI i vardagen?

Melding Plague

Snabbfråga: Använder du AI i vardagen?

Bollar du idéer, vibe-kodar, eller funderar på hur många solar som ryms inuti Stephenson 2-18?

Läs hela artikeln här

Observera att samma trivselregler gäller i kommentarstrådarna som i övriga forumet och att brott mot dessa kan leda till avstängning. Kontakta redaktionen om du vill uppmärksamma fel i artikeln eller framföra andra synpunkter.

Kommer Sweclockers skriva något om hur SANA AI som ska erbjuda svenska staten "gratis" AI verktyg har blivit sålt till Amerikanska Workday? Vad brukar man säga, om "produkten" är gratis så är du produkten?

How Sana is bringing AI to 2.3 million Swedes
https://www.youtube.com/watch?v=cfbZkC_DlvI

https://computersweden.se/article/4063996/svensk-ai-spelar-i-...

chatGPT sneglar jag lite på faktiskt.
svaren man får (beroende på ämnet) stämmer till 99% och då menar jag inom min hobby vilket den bara kommer att användas till, så jo, använder inte just nu men ska nog börja använda.

Ja, i princip har den ersatt sökmotorerna för mig. Sen tycker jag att jag kan ha relativt givande "samtal" om diverse spörsmål, inte minst smått filosofiska, särskilt med Chatgpt.
Jag betalar nu bara för Venice AI (eftersom den var billig) men använder de flesta andra också (eftersom de alla har begränsat antalet svar i gratisvarianterna) Som Lumo, Perplexity, Duck ai, Poe och Mistral.

Absolut gör jag det. Väldigt användbart. Men gäller att hålla koll. Är lite som den där verbala och hyggligt smarta kompisen som har "svar på allt" men ändå har en del fel i sina resonemang.

Använder till kod men det är inte speciellt bra för blodtrycket - extremt frustrerande och begränsande. När det funkar bra funkar det dock BRA.

Deep research är rätt användbar också. Sen om man vill ha svar på mer komplexa frågor (dvs. ett par steg över hur man knyter sina skor) ersätter den vanliga sökmotorer nästan helt.

Närmaste Ai jag kommer är när googlar så svarar Ai på en av träffarna man får…

Använder det ganska mycket när jag ska köpa saker begagnat, men även intressant att diskutera Kardashev skalan, om vi befinner oss i ett svart hål och det kosmiska nätet.
För någon som hade 0 intresse för fysik under högstadiet och gymnasiet så är det riktigt intressant.
Brukar även efterfråga länkar så man kan verifiera att det är korrekt.

Även en del i jobbet, tex när 150k rader kod ska gås igenom och sammanfattas.
Mycket praktiskt att kunna få ut det i excel blad med chatgpt.

Att neka ai totalt är som att neka internet ser jag det som. Kan vara förståeligt att skippa med bra orsak men för de flesta är det bara ett bra hjälpfullt verktyg i vardagen. Att det ska anvädas kritiskt är självklart på samma sätt som med internet.

Använder det ibland för stora PDF-manualer som jag slänger in i en Copilot Agent. Går snabbare att ställa en fråga än att försöka klura ut rätt sökord då så många tekniska termen återkommer genom hela dokumentet.

