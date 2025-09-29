Snabbfråga: Använder du AI i vardagen?

Använder till kod men det är inte speciellt bra för blodtrycket - extremt frustrerande och begränsande. När det funkar bra funkar det dock BRA.

Deep research är rätt användbar också. Sen om man vill ha svar på mer komplexa frågor (dvs. ett par steg över hur man knyter sina skor) ersätter den vanliga sökmotorer nästan helt.