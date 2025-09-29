Muskampen 2025: Segraren korad!
Forum Övrigt Butiker och konsumenträtt Inet Tråd

Undvik Qliro

1
Skriv svar
Permalänk
Medlem

Undvik Qliro

Kan meddela att Qliro inte alls fungerar om man gör en retur.

Valde Qliro 30 dagar som betalning. Gjorde retur efter 1 vecka. Fakturan i Qliros app justerades till 0 av inet. Man kan även anmäla i appen att man gjort retur vilket jag gjorde. Tro på fan att de drar pengarna ändå.

Asbesvärligt att nå kundtjänst med långa väntetider så klart. När jag väl gör det säger de att det är klart de drar pengarna eftersom jag godkänt det eller något åt det hållet. Det logiska vore ju ändå att de justerar vad som ska dras när fakturan i deras egna app ändras till 0 kr..
Sen ska jag skicka in 1000 olika uppgifter på epost för att de ska kunna göra en återbetalning, det går inte att sköta i appen längre.

Maken till dåligt fungerande tjänst har jag inte stött på i modern tid. Kommer radera appen och lägga qliro på min personliga svarta lista. Varning.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av cracko:

Kan meddela att Qliro inte alls fungerar om man gör en retur.

Valde Qliro 30 dagar som betalning. Gjorde retur efter 1 vecka. Fakturan i Qliros app justerades till 0 av inet. Man kan även anmäla i appen att man gjort retur vilket jag gjorde. Tro på fan att de drar pengarna ändå.

Asbesvärligt att nå kundtjänst med långa väntetider så klart. När jag väl gör det säger de att det är klart de drar pengarna eftersom jag godkänt det eller något åt det hållet. Det logiska vore ju ändå att de justerar vad som ska dras när fakturan i deras egna app ändras till 0 kr..
Sen ska jag skicka in 1000 olika uppgifter på epost för att de ska kunna göra en återbetalning, det går inte att sköta i appen längre.

Maken till dåligt fungerande tjänst har jag inte stött på i modern tid. Kommer radera appen och lägga qliro på min personliga svarta lista. Varning.

Gå till inlägget

Kan bara instämma att de är undermåliga vid returer...

Visa signatur

Intel i5 12600k OC 5.2GHz | Arctic Freezer II 240 | MSI Pro Z690 A | 2x 16Gb Corsair LPX 3200MHz | Asus Tuf 4070 Ti | Corsair Rm850x V3 | 2x 1Tb Samsung 980 m2 | 4x Noctua A14x25 2xT30, 1x Noctua A12x25, 3x ek loop

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Har aldrig haft problem Qliro men jag brukar dessutom inte heller betala fakturan före det gått 30 dagar...

Visa signatur

AMD Ryzen 7 9800X3D | Arctic Liquid Freezer II 420 | Corsair Vengeance 64GB 6000Mhz CL30 | Kingston Fury Renegade 2TB | Kingston KC3000 4TB | ASUS ROG STRIX B650E-F Gaming WIFI | ASUS RTX 5090 TUF Gaming | Corsair HX1200i | Fractal Design Torrent Solid Black | 6x Noctua NF-A14x25 G2 PWM

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av reaperishere:

Har aldrig haft problem Qliro men jag brukar dessutom inte heller betala fakturan före det gått 30 dagar...

Gå till inlägget

Pengarna drogs efter 30 dagar fast jag gjorde returen efter högst en vecka. Det stod 0 kr i appen 1-2 veckor innan de ändå drog ursprungliga summan. Rätt kasst. Känns nästan kriminellt, som att de gör så med alla och ser vem som märker..

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Jag kommer inte ihåg om inet hade Qliro för ett par år sen, men då returnerade jag ett par dyra hörlurar jag inte tyckte höll vad de lovade. Men då gick det bra i alla fall. Behövde inte hålla på och tramsa om ytterligare uppgifter o.dyl. Inet godkände returen och pengarna antingen betalades tillbaka eller togs bort från appe inom några dagar, dvs. precis som det ska vara.

Jag menar, Qliro har ju precis allt elektroniskt registrerat, varifrån pengarna kommit och att de ska betalas tillbaka dit alternativt tas räkningen bort så det borde ju inte vara märkligare än så när inet har godkänt returen och talat om för dem att betala tillbaka pengarna. Låter jäkligt konstigt att de ska hålla på och konstra och trixa sådär som du beskriver.

Visa signatur

CPU: 9800X3D
Moderkort: MSI Gaming Plus X670E
GPU: Powercolor RX 9070 XT Hellhound
OS: Bazzite

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av cracko:

Pengarna drogs efter 30 dagar fast jag gjorde returen efter högst en vecka. Det stod 0 kr i appen 1-2 veckor innan de ändå drog ursprungliga summan. Rätt kasst. Känns nästan kriminellt, som att de gör så med alla och ser vem som märker..

Gå till inlägget

fast, hur gjorde du, för Qliro (för mig i alla fall) drar inte bara pengar utan att jag går igenom en betalningsprocess där jag väljer när fakturan ska betalas (direkt eller förfallodag).
Är det så att du lagt fakturan för betalning i förväg när den redan låg för originalbeloppet i appen?

Visa signatur

CPU: R7 9800X3D | GPU: Asrock 7900XTX Taichi OC | MB: Asus B650E-I| RAM: 2x32 Kingston Fury @6000MHz CL30|Cooling:Noctua NH-D15 G2|PSU: Phanteks AMP GH Platinum 1000W|SSD: Kingston Fury Renegade 2TB + Corsair MP510 4TB |CASE:Streacom DA6 XL Chrome

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Appen gör inga dragningar förän du godkänt en faktura/betalning på angiven datum.
Det låter som att du godkänt en faktura med ett visst belopp i förväg. Innan du gjorde returen. Du går även in i appen för att registrera returen. Varför valde du inte att avbryta kommande betalning och sedan vänta så fakturan är 0:-?

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Snusfri

Jag köpte en skärm för 10990kr hos Inet för några år sedan och använde Qliro.
Den hade döda pixlar så jag returnerade den och fick pengarna tillbaka efter ca 2v.

Visa signatur

WS: i9 13900K - 128GB RAM - 6.5TB SSD - RTX 3090 24GB - LG C2 42" - W11 Pro
LAPTOP 1: Lenovo Thinkpad E14 G5 - 16GB RAM - 512GB SSD
LAPTOP 2: Acer Swift 3 - 8GB RAM - 512GB SSD
SERVER: i5 10400F - 64GB RAM - 44TB HDD
NALLE: Pixel 9 Pro XL

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar