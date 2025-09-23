Intel har nya Xeon-processorer för arbetsstationer på gång. Granite Rapids-WS kommer konkurrera med AMD:s Threadripper 9000-serie, och nu ser företaget ut att ha börjat skicka ut testexemplar till partner, rapporterar WCCF Tech.

En av Granite Rapids-processorerna har nämligen dykt upp i ett testresultat från Phoronix Test Suite på openbenchmarking.org. Datorn i testet använder ett experimentellt moderkort kallat Intel GNR-WS med styrkretsen ”Ice Lake IEH”, vilket så klart inte kan stämma då Ice Lake är en äldre plattform. Granite Rapids kommer använda styrkretsen W890 och den nya LGA 4710-sockeln.

Processorn står inte namngiven, men har 86 kärnor, 172 trådar och 4,8 GHz klockfrekvens. Antalet kärnor är detsamma som i server­processorerna Xeon 6787P och 6788P.

Enligt rykteskällan Momomo_US kommer Intel erbjuda Granite Rapids i två klasser, en billigare och lite enklare med 4 minneskanaler och 80 PCI-Express 5.0-banor, och en maxad med 8 minneskanaler och 128 banor.