Tillverkaren Icy Dock har lanserat Expressslot Elite, en ny PCI-Expressadapter för NVME-baserade SSD:er i M.2-formatet. Sådana adaptrar finns det gott om, men Icy Dock har en unik lösning som gör det enklare att först montera eller senare byta ut en SSD.

SSD:erna sitter nämligen i små slädar som användaren kommer åt från baksidan av kortet. Det innebär att när PCI-Expresskortet har monterats i en dator behöver användaren inte öppna chassit för att komma åt diskarna, och det behövs heller ingen skruvmejsel för att hålla SSD:n på plats.

Expressslot Elite kommer i två varianter med en eller två sådana slädar. Korten verkar främst vara tänkta att användas i rackmonterade servrar, då Icy Dock inte har inkluderat någon PCI-Express-switch. Det innebär att moderkortet måste stödja så kallad bifurcation för att kunna använda modellen med dubbla SSD-slädar. Båda modellerna har stöd för PCI-Express 5.0 och ger överförings­hastigheter på upp till 16 GB/s.