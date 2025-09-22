Nvidias nästa grafikkortsuppdatering i GeForce RTX 50-serien ser ut att dra ut på tiden. Enligt uppgifter från den asiatiska nyhetssajten BenchLife kan lanseringen av den påstådda RTX 50 Super-familjen försenas och i stället dyka upp först under andra kvartalet 2026.

Tidigare spekulationer pekade på en presentation i samband med CES 2026 i januari, men källorna menar nu att en lansering snarare sker mellan mars och maj. Än så länge har inga av Nvidias partnertillverkare fått någon officiell projektstart för serien, vilket talar för att korten fortfarande ligger en bit bort i tiden.

Ryktena nämner att RTX 5070, RTX 5070 Ti och RTX 5080 är aktuella, samt att minnesmängden växer rejält: upp till 24 GB GDDR7 för toppmodellerna och 18 GB GDDR7 för RTX 5070 Super. En sådan uppgradering skulle innebära att Nvidia byter till 3 GB-kretsar, i stället för dagens 2 GB-varianter.

Utöver mer minne väntas även fler CUDA-kärnor och högre strömförbrukning, men exakt prestandanivå återstår att se. När lanseringen väl blir av beror på när partnertillverkarna får klartecken från Nvidia. Till dess får uppgraderingsivriga ge sig till tåls med ytterligare framtida rykten.