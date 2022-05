Koppla VGA-skärm till DVI-D, HDMI eller DP? HJÄLP MIG TACK!

Okej, så jag har googlat och läst som en galning men ärligt talat - det visade sig vara en stor rörig j*vla djungel av information som min ADHD-hjärna inte riktigt klarade av att ta in. Så snälla, help a girl out! Detta är sjukt frustrerande för jag är fasen ingen noob när det gäller datorer men jag kan bara inte ta in detta.. haha, sjukt irriterande.

Så hur som helst jag ska komma till saken - jag har två skärmar, den ena (Samsung Syncmaster CA750) har HDMI och VGA anslutningar (och ja, jag vet att den kan även kopplas trådlöst men jag saknar USB-donglen tyvärr) och den andra (AOC 2436SWA) har bara en VGA anslutning. På mitt grafikkort (NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti) finns 1xHDMI, 1xDisplayPort och 1xDVI-D.

Jag har hittills haft AOC-skärmen kopplad med en VGA>DisplayPort adapter och Samsung-skärmen kopplad med HDMI, men bilden på AOC-skärmen flimrade ibland och det var svårt att läsa texter etc, nu har den adaptern gått sönder för att jag är klantig så nu funderar jag på vilka alternativ jag har.

Idé #1:

Samsung - HDMI>DisplayPort Adapter

AOC - VGA>HDMI Adapter

Idé #2:

Samsung - HDMI>DVI-D Adapter

AOC - VGA-HDMi Adapter

Idé #3:

Samsung - HDMi>HDMI

AOC - VGA-DVI-D Adapter

Är jag helt ute och cyklar? Vad ska jag göra? Haha!

Ursäkta mitt röriga inlägg, men sån är jag, haha - i alla fall är jag tacksam för all hjälp jag kan få!