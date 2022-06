HP Dev One är bärbar dator med Pop OS

Skrivet av lillaankan_i_dammen: Jag arbetar inom lite olika fält, alltifrån verkstadsarbetare, maskinförare och utvecklare.

Nå en lastbilschaufför vill gärna ha en ny lastbil för runt 2miljoner. Sedan tillkommer släp och lite annat.

Det är såklart inte alltid dessa får sprillans nya saker, men sällan i sverige att de kör runt med gammal skit. Sedan delas en lastbil på minst 2 personer.

En en anställd som har en sådan och ungefär har samma lön som en utvecklare fakturerar kanske 800kr/h. En utvecklare som är väldigt intresserad av datateknik hänger på datorforum etc.

Tolkar jag att en dator för 15 000kr inkl moms är det helt perfekt mer är bara onödigt och overkill.

Faktureringspris, så 800kr/h för junior. Senior runt 1300kr/h-2000kr/h (beror på område). Något är konstigt.. I verkligheten ser jag inga utvecklare med billiga datorer som är underdimensionerade med motiveringen att det ändå går att jobba, det tar bara lite extra tid och vad gör det när jag bara kostar 2000kr/h? Så min åsikt om 16GB tjabbet. Ja, det går jobba på en sådan dator. Och en lastbilschaufför i sverige kan köra runt med en gammal lastbil från 80talet. Men vad som fysisk går och är ekonomisk smart är två olika saker. Gå till inlägget

Kan inflika med denna:

According to analyst firm NPD, in 2017, 51.7 percent of laptops that businesses purchased had screen resolutions of less than 1920 x 1080 — most commonly, 1366 x 768, the lowest number of pixels you can get on a modern laptop.

Så finns MÅNGA företag som gör ALLT för att spara pengar där det går. Helt oförståligt för mig. Detta var 2017 och jag tror t.ex. lenovo och Hp gick ifrån 768p så nyss som 2020 som basdisplay på någon modell i buisiness segmentet.

Det är nästan oanvändbart bara på att sätta upp möten i konf rum.

Helt idiotiskt. Tur bolag i sverige inte gör det, finns väl undantag.

Men HP vet nog vilken deras absolut vanligate konf är och om man nu ska släppa EN modell med en konf ja då är det väl denna.