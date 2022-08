Ingen auto update vid förändring av Plex bibliotek

Kör Plex i en LXC (ubuntu) i Proxmox. Biblioteket ligger på en NAS och jag har mountat ett SMB-share mot Plex LXC.

Av någon anledning så uppdateras inte biblioteket automatiskt när något läggs till eller tas bort. Jag har inga problem att spela upp saker från Plex och om jag kör en manuell uppdatering så läggs objekt till. Korrekta inställningar i Plex finns så klart angående "uppdatera biblioteket automatiskt" samt "Run a partial scan when changes are detected".

Någon med lite kunskaper kring Ubuntu/Proxmox som kanske har koll på varför det inte fungerar som tänkt?

Gissar i alla fall att det är någonstans där problemet ligger och inte i sharet eller Plex i och med att det fungerar att spela upp saker och att saker läggs till när jag kör en manuell uppdatering.