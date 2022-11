Isopropanol för rengöring - fungerar apotekets?

Så länge du inte slaskar runt på alla möjliga komponenter så kan du ta vad som.

T-röd (Ica)

Kemiskt ren bensin (Ica)

Kemiskt ren Aceton utan olja (Ica)

Förr när all bra pasta ledde ström och man ändå var försiktig som fan med att det inte skulle lösas upp och rinna dit det inte skulle så var Yes (diskmedel) och några droppar vatten på en pappers/trasbit kung. Fan Yes över lag är skitbra till mycket.