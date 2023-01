TCL QLED eller TCL MiniLED - köpråd

Hej,

Var på Elgiganten och kolladr in en 55“ TV från TCL. Modellen heter 55QLED860 och har bl.a fått goda recensioner (bäst i test och årets bästa) hos Ljud & Bild i sin basic klass. Priset låg på 9990.-

Väl hemma googlade jag och hittade även TCL 55" C835 4K MiniLED TV till samma pris som 55QLED860. Även denna modell har fått lite utmärkelser. Om man bortser från MiniLed vs Qled aspekten så verkar den sistnämnda ha lite bättre ljud, 4200PPi istället för 3600PPi.

Eftersom jag är väldigt novis gällande TV generellt och varken vet skillnaden på PPi eller MiniLED vs Qled så passar jag på att rådfråga här, vilken är bästa köp? Tacksam om vi kan hålla diskussionen om just dessa två modeller.

Tack på förhand!

https://www.tcl.com/se/sv/tvs/qled860

https://www.tcl.com/se/sv/tvs/c835