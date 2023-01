Nytt ITX-bygge, AM5 värsting eller AM4

Skrivet av Fenrisulvfan: AM5, men du behöver kanske inte ett 3080. För strategispel kan det dock vara värt att vänta in 7800X3D som kommer i februari. Gå till inlägget

All right, mer vettigt att köra med typ ett 3060ti/3070 i båda alternativen tänker du? Ja, jag har ingen jättebrådska att köpa allt utan tänkte köpa på mig lite delar efterhand som det är billigt, så kanske kan vara värt att vänta för att peta in en fetare processor.

Skrivet av reaperishere: Samma byggen på båda länkarna. Gå till inlägget

Justerat nu, tack!