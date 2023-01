Recommended System Requirements

Video Card: Nvidia GTX 960, AMD R9 280, or equivalent DX11 GPU

Video Memory: 2 GB VRAM

Processor: Core i5-7300U 3.5 GHz, AMD Ryzen 3 3300U, or equivalent

Memory: 8 GB RAM or higher

OS: Windows 10/11 64-bit

Minimum System Requirements

Video Card: Intel HD 4000 on PC; AMD Radeon Vega 8

Processor: Core i3-3225 3.3 GHz

Memory: 8 GB RAM

OS: Windows 7/8/10/11 64-bit or Mac OS Mojave 10.14.6

Epic Quality Presets Specifications

Video Card: Nvidia RTX 3070, AMD Radeon RX 6700 XT, or equivalent GPU

Video Memory: 8 GB VRAM or higher

Processor: Intel Core i7-8700, AMD Ryzen 7 3700x or equivalent

Memory: 16 GB RAM or higher

Hard Drive: NVMe Solid State Drive

OS: Windows 10/11 64-bit

If you just meet the minimum system requirements, Fortnite will run on your machine, but probably not on the highest settings. Reducing the graphics settings in Fortnite and disabling background apps will help.