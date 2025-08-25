Forum Datorkomponenter Chassin och nätaggregat Tråd

Fläktar i montech king pro

Har ett montech king 95 pro chassi som jag är sjukt nöjd med. Men, dem medföljande fläktarna är kanske inte av bästa kvalite. Tror deras 120mm fläktar i botten har 59 i cfm på 1600rpm. Kollar på dessa alternativ.

Eller dessa

Gen 2 varianten har ca 84 i cfm och den vanliga ca 73 cfm.

Är det verkligen så stor skillnad?

Skillnad på vad? Kyleffekten är i princip linjär med luftflödet om du inte trycker luften genom något som orsakar ett tryckfall (typ en radiator eller kylfläns), men normalt sett så byter man fläktar för att man vill uppnå tillräckligt god kylning vid ett lägre varvtal på fläkten, dvs mindre oljud. Då är det snarare än fråga om hur snabbt fläkten måste rotera för att kyla tillräckligt. Det är ganska vanligt att man har "tysta" fläktar som inte kyler så bra, eftersom deras maxvarvtal är begränsat.

Ja men ett ökat cfm borde ju betyda att fläkten flyttar mer luft än lägre cfm? Vi pratar inte genom radiator utan enbart för chassi kylning.

Tänk på att specsen du kikar på är vid max, 2000 RPM.
Även om de säkert är steg uppåt från stock-fläktarna så med tillhörande ljudnivå så kanske det inte ger lika stor vinst som du hoppas på.

Tänk på att specsen du kikar på är vid max, 2000 RPM.
Med tillhörande ljudnivå så kanske det inte ger lika stor vinst som du hoppas på.

Ljudnivån lär väl ändå bli högt om jag har 59cfm vid 1600rpm som är max för mina fläktar just nu?

Ljudnivån lär väl ändå bli högt om jag har 59cfm vid 1600rpm som är max för mina fläktar just nu?

Vet inte hur standardfläktarna är men 1600 RPM är väl inte nödvändigtvis så väldigt högljutt.

Hittade ett relativt matigt test på G2 som kan vara bra att kika lite på.
Vid 30dba noise normalized fick G2-fläktarna det här resultatet i CFM, strax under 1500 RPM.
Vid Max RPM nådde de 38dba.

Ja men ett ökat cfm borde ju betyda att fläkten flyttar mer luft än lägre cfm? Vi pratar inte genom radiator utan enbart för chassi kylning.

Ja, cfm är enheten för hur mycket luft fläkten kan flytta.

Vad jag försöker säga är att du behöver ett visst antal cfm genom lådan för att hålla temperaturen nere, och tricket är att göra det med så lågt oljud som möjligt. Om den nya fläkten har ett högre cfm men att det är mätt vid ett högre varvtal, så kommer du sannolikt inte att märka så stor skillnad. Ljudnivån är ganska så direkt relaterad till hur snabbt fläkten roterar.

Thermalright 120mm fläktar 5 pack

Ta en titt på dessa, kör i mitt chassi och är mycket nöjd!

Vet inte hur standardfläktarna är men 1600 RPM är väl inte nödvändigtvis så väldigt högljutt.

Hittade ett relativt matigt test på G2 som kan vara bra att kika lite på.
Vid 30dba noise normalized fick G2-fläktarna det här resultatet i CFM, strax under 1500 RPM.
Vid Max RPM nådde de 38dba.

Tack för tipset. Ja orginal fläktarna har ju 59cfm vid 1600rpm medans den har 54 vid 1500, ja kanske blir inte skillnaden jättestor. Ljud är inga problem för mig vill jag påpeka

Ja, cfm är enheten för hur mycket luft fläkten kan flytta.

Vad jag försöker säga är att du behöver ett visst antal cfm genom lådan för att hålla temperaturen nere, och tricket är att göra det med så lågt oljud som möjligt. Om den nya fläkten har ett högre cfm men att det är mätt vid ett högre varvtal, så kommer du sannolikt inte att märka så stor skillnad. Ljudnivån är ganska så direkt relaterad till hur snabbt fläkten roterar.

Ne kanske så är fallet. Ljudnivå är inget krav för mig

