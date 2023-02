set Startup=demand & set State=stop ::set Startup=disabled & set State=stop :: Background Intelligent Transfer Service set arr=%arr%; "BITS" :: Update Orchestrator Service set arr=%arr%; "UsoSvc" :: Windows Remediation Service ::set arr=%arr%; "sedsvc" :: Windows Update set arr=%arr%; "wuauserv" for %%a in (%arr%) do ( echo %%a sc config %%a start= %Startup% ) for %%a in (%arr%) do ( echo %%a net %State% %%a ) set arr= set arr=%arr%; "%windir%\DeliveryOptimization" set arr=%arr%; "%windir%\SoftwareDistribution" set arr=%arr%; "%ProgramData%\Downloaded Installations" for %%a in (%arr%) do ( takeown /f %%a /r /d y ) for %%a in (%arr%) do ( icacls %%a /grant administrators:F /t ) for %%a in (%arr%) do ( rd /s /q %%a ) for %%a in (%arr%) do ( md %%a )