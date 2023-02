Får inte datorn att fungera efter uppgradering

Hej hej,

Jag har satt in nytt moderkort asus rog strix b550 E, ny ssd kingston renegade i gen 4 sloten, med den gamla evo 970 ssd i gen 3 sloten med windows. Har även satt in ett nytt grafikkort radeon 6700xt. Datorn startar upp i bios med 44 grader celcius.

Under Advanced visar den mina två st ssd men jag kan inte välja boot priority 😅

Någon som kan komma med kreativa lösningar?

Mvh Andreas