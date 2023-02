Mullvad VPN - Enbart Inkludera Trafik från Ett Program på RPi?

Hej,

Jag har en fråga som jag försökt få svar på på det officiella Raspberry Pi-forumet:

VPN on Pi4 - How to Only Include qBittorrent Traffic?

Vet någon här om det som beskrivs ovan går? Jag har skickat en fråga till deras support men inte fått svar på ett bra tag.

Enligt vad jag kan hitta på Reddit så ska Wireguard fungera bra på Pi:

https://mullvad.net/en/help/easy-wireguard-mullvad-setup-linux/

Då RealVNC enbart stöds på 32-bitars-versionen av det officiella OS:et är det den jag kommer använda. Tanken är att om enbart qBittorrent-trafiken slussas genom VPN-tunneln så bör access över LAN via SSH och över cloud med RealVNC fungera normalt.