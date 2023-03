Servermod - Att tysta ett monster

Tjo!

Tänkte jag skulle visa vad jag pysslat med under en tid.

Har under många år labbat litegrann kring servrar och liknande, men då alltid på konsumenthårdvara osv.

När jag då plötsligt fick möjlighet att köpa ett monster till server för ett väldigt överkomligt pris så kunde jag naturligtvis inte hålla mig. Några år på nacken, men onekligen tillräcklig prestanda för alla mina behov.

MEN... som de av er som varit i kontakt med rackservrar och liknande vet, är att dessa inte är vad man kan kalla för tysta...särskilt inte under uppstart. Då ligger jaktplan närmare i åtanke.

De är ju trots allt gjorda för att befinna sig i en serverhall eller åtminstone dedikerade rum.

Men jag ville ju köra denna hemma i lägenheten... Den behövde helt enkelt lära sig att hålla käften!

Challenge accepted!

Det här var vad jag hade att börja med.

Stor, tung och extremt uppkäftig rörande ljudnivå.

Spec

5U

2 x Xeon E5-2690v2 (20/40)

256GB RAM

För att få er som inte varit i kontakt med Enterprise hårdvara ett perspektiv på hur stor denna pjäs är

Normalt sett så hanteras kylning av komponenter i såna här rackservrar "passivt" med hjälp av ett tungt luftflöde från jaktplansfläktar via kanaler.

Men då målet med hela projektet var att tysta ner så gick tankarna som för så många av er andra här på SweC till... NOCTUA!

Jag började därför med att printa ut en enklare form av "distanser" att nyttja till Noctuafläktar för att dessa ska bli samma tjocklek som default jaktplanen.

Lite vibrationsdämpning på det så satt de som en smäck i samma hållare som standardfläktarna.

HPs fläktar använder ju dessvärre inte samma antal pins eller standard som konsumentfläktar i stil med Noctua gör.

Man kan inte heller bara skippa att koppla in fläktar, för då skriker servern om att fläktarna inte snurrar i tillräcklig hastighet, och därmed stänger av sig.

Jag fick därför löda om kablaget för att få servern att TRO att fläktarna går i 100% konstant. Med Noctuafläktar blir det ändå inte så galet högljutt. (Särskilt inte gentemot standard)

Såhär i början nöjde jag mig med att de kunde få snurra Noctuafläktarna i max hastighet oavsett nämligen. Detta kom dock att ändras senare...

Success!

Alla fläktar godtogs och servern bootade!

Noctua i alla ära, men de ger ju långt ifrån samma luftflöde som standardfläktarna för servera. Nästa delprojekt blev därför att byta kylning för processorerna.

Första steget var naturligtvis att ta bort de passiva kylarna och rengöra inför ny pasta och kylning.

Efter lite måttande och googlande kring sockeln så visade det sig att Noctua kunde vara behjälpliga även här!

Med rätt kylare så visade det sig att om man vred kylaren 90 grader så passade skruvhålen EXAKT!

Förvisso inte samma luftflöde med vridningen, men fullt godtagbart. Så sagt och gjort!

Like...a...glove!

Överblick över bygget i detta skede

Nu såg temperaturerna bra ut för både CPU, minnen övriga komponenter på moderkortet.

Servern var även betydligt mycket tystare, men nätaggregatet vägrade spela boll. Så det fick bli nästa projekt.

Än en gång, Noctua to the rescue!

Efter lite moddande så är den igång och agget håller fullt godtagbara temps.

I detta läge så var temperaturerna ok, men ville ändå förbättra flödet lite då jag var tvungen att vrida CPU-kylarna.

Och då jag ändå inte tänkte använda några instickskort primärt så printade jag ut ett fäste för en fläkt över slotsen för instickskorten på den sidan av chassit som CPU-kylarna trycker varmluften åt pga vridningen, och slängde dit en fläkt. (Och ja, utskriften ser ut som skit. Men körde på funktion före utseende då den inte syns)

Redan här var servern onekligen extremt tyst. Men då tempsen såg fruktansvärt bra ut så kände jag att... det kanske går att gå ÄNNU längre..?

So be it... Så nästa projekt fick bli en fläktkontroller!

Dit med en Corsair Commander Pro för att kontrollera de olika fläktzonerna

Av någon anledning så vägrade dessvärre Corsairs programvara känna av controllern via serverns egna USB.

Jag slängde därför in ett instickskort med USB-portar som jag anslöt den till. Lät sedan en simpel lightweight VM idka passthrough till kortet och nyttja dess portar för att i lugn och ro känna av och kunna styra fläktarna via Corsairs programvara.

Som man ser på första bilden så är den här maskinen extremt djup, vilket innebar att den helt enkelt var för djup för att passa in i det gamla rackchassit jag byggde för ett par år sedan, som har huserat NAS och konsumentbyggda servern jag körde tidigare under ena skrivbordet här i hobbyrummet.

Servern fick därför husera i klädkammaren tills dess att nytt husrum vart byggt.

Detta är nu klart och nya racket färdigbyggt. Det extra skrivbordet fick stryka på foten och ersättas av ett mindre.

Men här fick servern plats. Detta ihop med:

NASen

En annan towerserver (Som jag också tystat ner då jag ett tag funderade på att använda istället för denna)

Chassit jag tänkt flytta över min primära maskin till, som i dagsläget står intill i ett Define-chassi.

Nätverk

Kabelgenomdragning för primäa datorn samt extra nätverksuttag på sidan för labbande förberett det med.

Thats it!

Knäpptyst men fullt tillräcklig prestanda, och mer därtill, för mitt egna bruk och labbande.

Vill ni "höra" hur högt den låter i dagsläget så spelade jag in två korta filmer innan jag slängde in den i racket.

https://youtube.com/shorts/45LvdwyAInI

https://youtu.be/fdvtIKEXiPo

Hoppas ni gillade att läsa om projektet lika mycket som jag gillade att mecka med det!