Hackande internet

Har fiberuppkoppling 250/100 och uppkopplingen har fungerat 100% fram till nu. Internet hackar väldigt från den ena stunden till den andra. Kör jag Bredbandskollen kommer resultatet att bli helt OK, 2 minuter senare ner får jag bra värde - sen börjar det Upp endast kanske mellan 3-0,5 Mb.

CTS byt och enligt stadsnätet fungerar min uppkoppling. Köpt ny router - kör nu TP Link DECO X20 - och detta fungerar.

Behöver nu ett program som under t ex 1 timma eller kanske mer ständigt kör en bredbandstest och också loggar detta till t ex en excel-fil.

Tacksam för TIPS!