AM4 v3 ATX moderkort, eventuellt byte från mATX till ATX

Tjenare,

Söker ett AM4-moderkort i ATX-format som någon kanske har liggandes efter uppgradering.

Det får helst vara B550 eller liknande.

Om någon är intresserad av att byta ner sig i storlek så är jag även intresserad av byte + pengar emellan om prisskillnaden är stor.

Sitter just nu på ett Gigabyte B550M AORUS Elite

https://www.inet.se/produkt/1903322/gigabyte-b550m-aorus-elit...

Hit me up med förslag via PM.

Läs hela annonsen här