CD-Samling, vart säljer man det?

Tack för tipsen

Jag har varken brådska eller "behov" av att bli av med dem, så att sälja till något "skambud" (t ex lowest price on discog) kommer jag inte acceptera Då får de fortsätta stå som prydnad i bokhyllan ^^ Och det finns ett par trevliga dyrgripar och first presses.

Letar nog mer omkring medelvärdet, även om 20+ skivor inte har något värdering då just de pressarna inte har sålts på discog

Edit:

Ursäkt till Mod som tog bort länken, den angavs mest för att se antal skivor, samt vilken typ av musik etc för att underlätta ev. tips Inget kommer säljas via den tråd då jag ganska starkt tvivlar på att någon på Sweclockers tänkt punga ut för 850+ skivor