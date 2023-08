85” för stort i litet vardagsrum?

Skrivet av EnJoker: Står mellan att köpa en 75” eller 85” Neo QLED att ha i vardagsrummet i relativt smalt rum (tv-väggen ca 4.5m) med tittavstånd på ca 2,9m med två soffor som ger vinklad vy mot tvn. Jag har testat en projektor på ~90” innan på samma vägg och tyckte det var mycket trevlig storlek att titta på, dock utan duk så den syntes ju inte på samma vis när den inte användes. TVn kommer ju dock vara en stor svart skärm på väggen och ta mycket plats när den inte används. Därtill är sambon helt bestämd på att 85” är för stort efter att vi tejpat upp och vill helst ha 75”, men låter mig ta beslutet. Så jag är väldigt kluven här. För att göra det ännu svårare är den aktuella 85”aren snäppet vassare modell, vilket gör att jag är mer sugen på den just därför. Hade det varit samma modell hade jag nog gått på 75”aren. Så, är det någon som varit i liknande situation och vad kom ni fram till? Eller är det någon som köpt en TV och i efterhand kommit fram till att den blev för stor och blaffig? Gå till inlägget

När du tänker på en 85 tummare måste jag fråga bort du i lägenhet?

Då blir följdfrågan går den in i hiss om du har det eller upp för trapporna?

Har varit med om 2 gånger senaste månaden när jag skulle installera det hos folk och då går den inte upp för trapporna eller in i hissen så dom kunderna kunde inte ha så stora tv.

Bor du i hus så är det säkert inga problem om du inte har några konstiga svängar eller så in i huset, där jag varit med om att dom vill ha en 98 tummare installerat men den gick inte få in den i huset till det ställe dom ville ha den.