Macbook Pro 13 tum (2015, i5/8/128) [SÄLJES/BYTES]

Nu är det dags att sälja min trotjänare då jag uppgraderat till M2. Den är i mycket fint begagnat skick med endast enstaka repor och små märken i glaset (se bild - märks i princip bara när skärmen är svart).

Batteriet har 595 laddcykler och det står, sedan något år tillbaka, att "service krävs". Med det sagt håller det i ca 4-5 timmar för mig vid surfande och dokumenthantering så det duger fint fortfarande i min åsikt.

Det som ingår är det som syns i bilden - originalkartong, laddare och själva datorn. Köpt av mig på Elgiganten i Helsingborg 2015 men jag har tyvärr inte kvar kvittot. Kan eventuellt skickas på köpares bekostnad och risk, men hämtas allra helst hos mig i Halmstad.

Har svårt att avgöra pris så det är inte hugget i sten om det är helt galet. Förbehåller mig dock rätten att sälja till vem jag vill, inte sälja alls etc etc etc.

Skulle eventuellt kunna tänka mig byta mot ett Nvidia-kort i nivå med 2080ti eller en iPad i fint skick.

Har du frågor är det bara att hojta till!

