[Samsung] Online shop

Måste säga att hur de har behandlat min beställning är allt ifrån okej. Beställde en Galaxy Note tab s9+ (fick 20% rabbat + en NotePaper screen skulle ingå) den 12:e September (Stod att det var tillgängligt). Efter 1.5 vecka har de fortfarande inte skickat den så kontaktar chat-supporten på deras hemsida. Enligt dem så kan de inte se lagersaldo men säger att de ska eskalera ärendet. 1 vecka till går (totalt 2.5 vecka nu och även under den tiden har jag sätt att plattan tagit slut men även kommit in på nytt 2 gånger) och inte ett ord ifrån dem. Kontaktar chat-supporten igen och får som svar att de vet inte, men att jag kan höra av mig väckan där på igen. Väntar då en vecka till, uppe i 3.5 veckor. Kontaktar supporten på en måndag och får reda på att de har makulerat mitt ärende då de inte längre kommer få in den versionen jag beställde (biege med wifi). Jag blir då väldigt besviken och frågar varför de inte har erbjudit mig att få en annan färg eller alternativt ändra specen lite då alla andra färger/kombinationer (5g, mer minne etc) finns på lager. Det jag får som sår på plåster är en 15% rabbat på mitt nästa köp (Sämre deal än den jag beställde med) men de lova att någon ska kontakta mig nästkommande dag. Två dagar senare (onsdag), ingen har kontaktat mig. Då ringer jag till samsungs support angående detta. Han i telefonen säger att han har full förståelse att jag känner mig besviken och illa behandlad så han lovar att han ska kolla upp hur de kan lösa detta och återkomma till mig senast fredagen. Fredagen går och jag väntar tills eftermiddag, fortfarande ingen åter igen som kontaktat mig. Jag kontaktar då chat-supporten igen och frågar varför de lovar att kontakta mig och åter igen inte gör det. Svaret jag får är att de kan eskalera ärendet igen...

Nu sitter jag är och undrar vad är detta för kalle anka support samsung.com/se har egentligen. Är det någon som vet hur man kan få kontakt med någon som faktiskt kan hjälpa en? Ska man behöva vänta över 1 månad för att få någon hjälp med en beställning? Är grymt besviken då jag verkligen tycker om deras produkter...